Алексей Навальный в реанимации. Его могли отравить

Самолет с Алексеем Навальным совершил экстренную посадку в Омске из-за плохого состояния оппозиционного политика. Как пишет его пресс-секретарь Кира Ярмыш, у него токсическое отравление. Она считает, его отравили, подмешав что-то в чай.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу, — пишет Ярмыш. — Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость».

Она также считате, что год назад с ним делали то же самое, когда он сидел в СИЗО: «Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое».

По последним данным Навальный без сознания, он находится в реанимации.