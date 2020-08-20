"Все было в порядке, пил чай": Дмитрий Травин указал на странности в отравлении Навального

С самого утра 20 августа практически вся российская пресса пытается узнать, в каком состоянии находится Алексей Навальный, экстренно снятый с рейса Томск — Москва после того, как ему стало плохо на борту лайнера. Фактически, речь идет о серьезном происшествии с политиком федерального уровня, а потому в столь серьезном информационном фоне нет ничего удивительного.

Об отравлении одного из самых известных несистемных оппозиционеров в России говорят едва ли не на каждом углу — разумеется, многие пытаются разобраться не только в причинах произошедшего, но и найти тех, кому может быть выгодно снять эту «фигуру» с политической доски.

Впрочем, чаще всего оценки даются не столько с логической, сколько с эмоциональной точки зрения. Вероятнее всего, полноценный анализ ситуации появится лишь после того, как будут установлены все обстоятельства предположительного отравления.

Более того, многие из экспертов уже начали находить в этом инциденте определенные странности, отмечая, прежде всего, тот факт, что резонансные преступления в России чаще всего не раскрываются. Такое мнение, к примеру, озвучил известный российский журналист Дмитрий Травин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Правоохранительные органы заявили, что пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального. Человек, который является известным оппозиционным политиком, пил чай, все было в порядке, и тут происходит внезапное отравление.

Никто не призывает сразу говорить об отравлении, но рассматривать такую версию они просто обязаны. И это очень странно, потому что Навальный — достаточно известный оппозиционер.

Как расследовали загадочные отравления оппозиционеров в России

Мне не хотелось бы спешить со своими выводами, но в первую очередь в глаза бросается чудовищная неэффективность работы наших следственных органов, вне зависимости от того, что они иногда заинтересованы в определенном результате. В большинстве случаев они либо не могут раскрыть какое-то дело, либо раскрывают его так, что в тюрьму отправляются лишь исполнители, причем не всегда с четкой доказательной базой.

К сожалению, по-настоящему судьбоносные преступления в России зачастую не раскрываются. Удивительно то, что такое положение вещей уже никого не удивляет», — заявил Дмитрий Травин.