Навальный стал самым вдохновляющим россиян современником после Путина

Согласно результатам опроса «Левада-Центра», проведенного в апреле этого года, среди современников, которые «вдохновляют» россиян «своим примером, своей активной гражданской позицией», чаще всего называют президента РФ Владимира Путина — в 8% случаев. На втором месте с 4% оказался оппозиционный политик Алексей Навальный.

Причем отмечается, что среди россиян от 40 до 54 лет Навальный даже обогнал Путина, набрав 6% против 5%. Как считает замглавы «Левада-Центра» Денис Волков, это «говорит о высоком уровне неудовлетворенности и фрустрации этой возрастной группы». Кроме того, результаты Навального среди людей от 25 до 39 лет также почти не отличаются от результатов Путина, но он заметно проигрывает главе государства среди молодых людей от 18 до 24 лет и среди поколения старше 54 лет.

«Люди старшего возраста чаще вдохновляются официальными политиками и журналистами, которые часто появляются в телевизоре. В молодежной аудитории чувствуется влияние интернета и социальных сетей, при этом самые молодые явно меньше заинтересованы в политике», — поясняет Волков.

Сам Навальный в Twitter признается, что результаты опроса его удивляют.

Скриншот сайта "Левада-Центра"

Авторы исследования также отмечают, что среди респондентов начали упоминать и молодых политиков, среди которых наибольшей популярностью пользуется Илья Яшин. В целом по стране он даже опережает мэра Москвы Сергея Собянина, который попал в 20-ку лишь в возрастной группе 55 лет и старше и в сводном рейтинге. Напомним, что в 2018 году Яшин не смог собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов и ему пришлось сняться с выборов мэра, на которых победил Собянин.

Отметим, что 10-ю строчку среди самых «вдохновляющих» россиян современников занял лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, которого подозревают в вовлечении людей в массовые беспорядки.