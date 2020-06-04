В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина

Лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина подозревают в вовлечении в массовые беспорядки.

Как сообщается на сайте СКР, в отношении Платошкина возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 212 УК РФ («Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков») и статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). В чем именно состоит суть обвинений, не уточняется.

По словам депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова, силовики ворвались в квартиру Платошкина, «бесцеремонно произвели обыск и изъяли всю технику», передает Znak.com. Сейчас лидер движения «За новый социализм» находится в СКР на Техническом переулке в Москве.

Николай Платошкин заведует кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. В 2018 году на выборах губернаторов Хакасии и Приморья он призывал голосовать против «Единой России». В 2019-м Платошкин собирался участвовать в выборах в Мосгордуму, однако в КПРФ решили выдвинуть его на довыборах в Госдуму по 70-му избирательному округу. Тогда Платошкин занял второе место, уступив Ивану Пиляеву из ЛДПР.