"Беларуськалий" бастует, несмотря на начальство и просьбы поддержать Лукашенко

Руководство «Беларуськалия» отчиталось, что завод вернулся к нормальной работе, но, судя по заявлениям стачкома компании, это не соответствует действительности. Глава независимого профсоюза Максим Позняков заявил, что забастовка продлена.

«Есть те, кто спустился в шахту, но не работает. В целом ситуация неоднозначная, люди по-прежнему будут выходить на площадь», — добавил он в комментарии ТАСС.

Отметим, что накануне помощник Александра Лукашенко Валерий Бельский потребовал от бастующих рабочих «Беларуськалия» оказать поддержку его начальнику, формальному президенту страны, упрекнув рабочих в том, что тот уделял особое внимание именно «Беларуськалию» и поддерживал предприятие.

На сотрудников многих белорусских заводов на уровне их руководства оказывается сильное давление: им угрожают, что они понесут ответственность за забастовки и будут уволены. Как писал ранее Sobesednik.ru, указания по тому, как именно влиять на рабочих, поступали от вице-премьеров правительства Беларуси.

Многие из них боятся потерять работу. Оппозиция обещает материально поддержать всех, кто будет незаконно уволен с предприятий.