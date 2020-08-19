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ОМОН разогнал бастующих работников МТЗ, другим рабочим угрожают ответственностью

Политика
11:25, 19 августа 2020

ОМОН разогнал бастующих работников МТЗ, другим рабочим угрожают ответственностью

Сегодня утром возле Минского транспортного завода собрались несколько сотен сотрудников, которые ранее написали заявления об отпуске. На территорию завода их не пустили, позднее разогнали, а некоторых даже задержали.

Как уточняет TUT.BY, всего заявления об отпуске за своей счет написали накануне около 500 человек, из которых 167 указали причиной семейно-бытовые обстоятельства, а пятеро — забастовку. На рабочее место же они хотели прийти, чтобы «достучаться» до своих коллег и объяснить им, почему они должны присоединиться к ним.

Сотрудники ОМОНа сперва оцепили проход, а затем начали постепенно оттеснять протестующих. 

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости информацию о задержаниях: «Официальная информация будет размещена в ближайшее время. (...) Пока могу сказать, что да, есть задержанные, количество уточняется», — пояснила она.

Как пишет TUT.BY, 17 и 18 августа вице-премьеры правительства Республики направили в госорганизации письма с грифом «Весьма срочно!». В них от руководства предприятий требуют донести до сотрудников информацию об ответственности за участие в забастовках: «Участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер ответственности», — приводит издание текст документа. 

Также там объясняется, каким образом необходимо объяснять людям причину, по которой не нужно в них участвовать: «Избрание индивидуальной меры дисциплинарного взыскания должно корреспондироваться с экономическими интересами предприятия».

Как отмечает «Медиазона» со ссылкой на собственные источники, в «Белэнерго» подобные бумаги людям уже раздают: «Участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер ответственности», — говорится в нем. Этот отрывок полностью совпадает с текстом из письма вице-премьеров.

Теги: #Белоруссия #забастовки в Беларуси

Рубрика: Политика

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