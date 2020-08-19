Тихановская обратилась к лидерам ЕС перед экстренным саммитом по Белоруссии

Светлана Тихановская призвала власти европейских государств не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии.

«Я призываю вас не признавать результаты сфальсифицированных выборов», – сказала она в своем очередном видеообращении, на этот раз на английском языке.

По словам Тихановской, сформированный накануне Национальный координационный совет хочет обеспечить «проведение новых честных и демократических президентских выборов под международным наблюдением».

Видеообращение Светланы Тихановской, которая сейчас находится в Литве, появилось в преддверии намеченного на 19 августа экстренного саммита ЕС по ситуации в Белоруссии, отмечает ТАСС.