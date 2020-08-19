Еврокомиссия выделит €53 млн гражданскому обществу Беларуси

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении 53 миллионов евро в поддержку населения Беларуси в обход руководства страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы решили выделить дополнительно €53 млн, чтоб поддержать белорусский народ в эти трудные времена», — заявила она журналистам в ходе пресс-конференции, отметив, что сюда входят и обещанные ранее 2 миллиона евро в поддержку жертв репрессий.

Все эти средства будут перераспределены таким образом, чтобы они пошли «не власти, а народу», подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен ввести санкции против людей из руководства Республики, которые ответсвенны за фальсификацию выборов и насилие в отношении собственных граждан. Результаты выборов президента странами ЕС также не признаются. Отмечается, что санкции могут быть введены и непосредственно против Александра Лукашенко, который уже признан персоной нон-грата в ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа обращает внимание, что из этого следует необходимость проведение новых демократических выборов в Беларуси, от чего ранее наотрез отказывался Лукашенко. «Разговор шел в унисон. Все признали, что итоги выборов были фальсифицированы. Они были несвободными и не могут быть признаны. Необходимо создать условия для проведения новых выборов», — пояснил Науседа.