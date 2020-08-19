Лидеры стран Евросоюза не признают выборы в Беларуси и вводят персональные санкции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы стран, входящих в Евросоюз по результатам экстренного саммита пришли к выводу, что выборы президента Беларуси не были ни справедливыми, ни свободными, передает издание Focus. ЕС не признает их результат, из чего следует, что они не считают Александра Лукашенко легитимным главой государства.

При этом Der Spiegel передает, что, по словам Меркель, Лукашенко отказался от телефонного разговора с ней. Она также призвала остановить насилие, освободить всех задержанных и начать переговоры с оппозицией.

Против многих представителей власти Республики будут введены персональные санкции за насилие над мирными демонстрантами и фальсификацию результатов голосования, сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

В Кремле заявили, что не считают выборы в Беларуси сфальсифицированными. Канада, Великобритания и Литва ранее заявляли, что не признают выборы президента Республики. Госсекретарь США Майк Помпео называл их «несвободными и несправедливыми».