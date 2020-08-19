"Он лжец": Цепкало отвел режиму Лукашенко от пары недель до пары месяцев

«Никто больше не верит ему», — объясняет в интервью Sky News Валерий Цепкало свою уверенность в скором падении режима Александра Лукашенко, который был президентом Беларуси в течение 26 лет.

«Он хотел бы усмирить электорат, усемерить демонстрантов, людей, которые выходят на улицы. Он лжец, — говорит незарегистрированный кандидат в президенты Республики. — Ситуация развивается столь стремительно, он не может управлять страной, потому что полностью утратил свой авторитет, растерял всю свою популярность и единственное, что сейчас нарастает в Беларуси — ненависть к нему».

Валерий Цепкало // Скришот из YouTube

На вопрос британского издания о том, как долго Лукашенко сможет формально оставаться во главе государства Цепкало ответил, что не более пары месяцев: «Может пару недель. Максимум пару месяцев. Это максимальный срок, который белорусское общество может ему предложить» «Это моё ощущения», — добавил он.

Также один из лидеров оппозиции, который сейчас находится в Киеве из-за заведенного на него уголовного дела в Беларуси, считает, что Беларусь не должна однозначно исключать для себя дальнейшие отношения ни с Россией, ни с Евросоюзом: