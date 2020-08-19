Лукашенко обманывает его собственное окружение, считает Колесникова

Слова Александра Лукашенко о «программе» Координационного совета оппозиции не соответствуют действительности, а самым разумным объяснением того, откуда у формального президента появляются такие сведения, является то, что его обманывает его собственное окружение и чиновники, полагает представитель штаба Бабарико, один из лидеров оппозиции Мария Колесникова.

Напомним, что накануне Лукашенко заявил о намерении оппозиции запретить в Беларуси русский язык, выйти из Союзного государства с Россией, Евразийского союза, ОДКБ и «других интеграционных образований, где доминирует Россия». Причем Координационный совет, о «планах» которого идет речь, пока до конца не сформирован, а подобных заявлений представители оппозиции не делали, однако Лукашенко также заявил, что орган намеревается «захватить власть» в стране.

«Самая очевидная догадка, почему он так говорит, — скорее всего, его просто обманывают и дают недостоверную информацию. Потому что, во-первых, он не называл координационный совет, то есть он даже не знает, как эта институция, которую мы собираемся организовать, называется. Во-вторых, он говорил о программе, а программы никакой быть не может, потому что мы не политический орган», — объясняет Колесникова РБК.

По её словам, предназначение совета заключается в том, чтобы обеспечить транзит власти путем переговоров, а не замешать её: «И естественно, никакой программы у нас быть не может».

В пользу теории о том, что Лукашенко обманывают, она отметила, что первая «встреча» Координационного совета состоится лишь сегодня.