"Лживый и подлый человек без чувства стыда": Ройзман раскритиковал Лукашенко

Бывший депутат Госдумы, экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем Twitter заявил, что причина, по которой Александр Лукашенко оставался столь долго во главе Беларуси, заключается в его негативных личных качествах:

«Наблюдаю за Лукашенко, отслеживаю все его выступления и заявления. Пришёл к выводу, что это очень жестокий, при этом лживый и подлый человек, у которого напрочь отсутствует чувство стыда, — заключает политик. — Полагаю, что именно за счёт этих качеств, ему удаётся так долго удерживать власть»

Отметим, что Ройзман выступает с прямой критикой режима Лукашенко. Он уверен, что тот на самом деле проиграл прошедшие выборы, а сейчас в Республике «происходит попытка незаконного удержания власти», которой, по его словам, «сопротивляются» граждане. Об этом он заявил накануне в эфире «Эха Москвы».

«Лукашенко — бывший президент Беларуси. Похоже, он со страху никак не может этого понять», — считает Ройзман.

При этом он уверен, что Лукашенко в своем нынешнем состоянии слабо ориентируется в происходящем, а порой «неадекватен», однако «ему вообще некуда уходить»: «Ему удавалось на протяжении более 20 лет всех обманывать. Он думает, что Европу он как-нибудь обманет, Путина он как-нибудь обманет, народ он как-нибудь обманет, как всегда обманывал», — говорит он, объясняя таким образом попытку белорусского лидера выиграть время, в том числе за счет его предложений по изменению Конституции.