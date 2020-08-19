Лукашенко поручил СМИ ругать оппозицию и потребовал поддержки от "Беларуськалия"

Александр Лукашенко поручил МВД Беларуси не допускать «беспорядков», особенно в Минске. Как сообщают РИА Новости, он также отдал распоряжение КГБ и МВД продолжить поиски их «организаторов» и пресекать их финансовые каналы. Речь может идти о фондах помощи бастующим и пострадавшим от насилия со стороны силовиков.

Также формальный президент, не признаваемый многими странами мира, «поручил» СМИ «предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" (оппозиции) — путь в пропасть к уничтожению Беларуси» (цитата по Telegram-каналу РИА Новости).

Тех работников СМИ, которые будут принимать участие в забастовках, он пообещал уволить.

Также Лукашенко пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому и странам Запада, что в случае «разжигания беспорядков» они понесут ответственность. Какую, не уточняется.

В свою очередь помощник Лукашенко Валерий Бельский потребовал от бастующих рабочих «Беларуськалия» поддержки национального лидера: «Хочется надеяться, что у солигорчан не утрачено понимание роли главы государства в своем коммерческом успехе и благосостоянии. Просто не верю, что может быть по-другому. (...) Помощь усилиям главы государства именно от шахтеров может обеспечить консолидацию общества. Друг познается в беде. На протяжении всего периода нахождения на своем посту президент первостепенное внимание уделял поддержке "Беларуськалия" и вправе ждать взаимности».