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"Держим в трендах!": фильм об отравлении Навального возглавил российский YouTube

Политика
17:11, 15 декабря 2020

"Держим в трендах!": фильм об отравлении Навального возглавил российский YouTube
Заставка фильма Навального // фото: скриншот YouTube
Заставка фильма Навального // фото: скриншот YouTube

Sobesednik.ru узнал, что думают зрители о фильме-расследовании отравления Алексея Навального «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить», набравшем за сутки 6,5 млн просмотров.

Всего за 24 часа ролик Навального, где основатель ФБК называет имена сотрудников ФСБ, которые, по мнению оппозиционера, могут быть причастны к его отравлению, возглавил тренды российского YouTube, набрав 6,5 млн просмотров. Во многом это стало возможным благодаря пользователям, которые оставляют под фильмом лайки и комментарии (попадание в тренды от этого зависит напрямую. – Прим. Sobesednik.ru).

Такой бешеной популярности фильма об отравлении Алексея Навального вряд ли обрадуется телеведущий и блогер Владимир Соловьев. Во-первых, в силу идейных расхождений, а во-вторых – Соловьев на YouTube снова терпит крупное поражение, которое, вероятно, снова объяснит предвзятым отношением к нему со стороны видеохостинга.

Проигравшему битву за YouTube Соловьеву остается довольствоваться телеаудиторией//фото: Global Look Press 

Самое успешное видео телепропагандиста, попавшее в тренды, – выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 14 декабря 2020 года, плетется на 21-м месте, набрав 606 тысяч просмотров.

Мы собрали мнения зрителей о фильме, посвященном отравлению Навального, чтобы узнать, чем он так заинтересовал людей.

 «Пишу этот комментарий, чтобы расследование дольше держалось в трендах (делайте актив, лайкате чужие коммы)», – пишет пользователь под ником POXVIRIDAE.

«Давайте хотя бы 2 дня продержимся в трендах! Пусть все увидят в лицо этих ...!» – призывает другой поклонник Навального Волчаня.

Многие отмечают высокий уровень ролика и остросюжетность расследования, которое смотрится не хуже, чем захватывающий фильм. Некоторые признаются, что даже заменили им вечернее кино.

«Вангую: через 3 года Голливуд снимет остросюжетный блокбастер по этому сценарию. Я пойду в кино!» – восторгается Андрей.

Алексей Навальный//фото: Instagram

Не меньше людей желают Алексею Навальному здоровья, терпения и удачи. «Круто! Берегите себя, Алексей! Отравители не успокоятся, они переоденутся и переобуются», – предостерегает оппозиционера Галина Кайгородова.

«Аккуратней! Чтобы, как Немцова, не застрелили», – пишет еще один пользователь.

Пользователи Сети, посмотревшие фильм, похоже, не испытывают сомнений в достоверности изложенной Навальным информации.

«Офицеры ФСБ! Станьте ими не по званию и должности, а зову сердца, уму! И чтобы за вас не было стыдно детям», – призывает Мастер Йода.

Ролик Навального активно обсуждают и в Твиттере. Тут больше пользователей, настроенных к оппозиционеру критически. Например, Анна Богданова отмечает нестыковки: «Юлия, жена Навального, просто выспалась после дозы Новичка и пришла в себя. Делов-то!»

Тема: Владимир Соловьев

Теги: #Навальный #Знаменитости #YouTube #Новичок #оппозиция

Рубрика: Политика

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Заставка фильма Навального // фото: скриншот YouTube

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