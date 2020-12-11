Путин об убийстве Немцова: "Исполнители найдены, да и заказчики"

Во время встречи с членами СПЧ президент РФ Владимир Путин заверил, что задержаны исполнители и заказчики убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает Znak.com.

«Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заявил Путин.

Борис Немцов был убит в феврале 2015 года на Большом Московрецком мосту. По уголовному делу о его убийстве были задержаны бывший боец батальона «Север» Заур Дадаев и его сообщники. Все они получили сроки от 11 до 20 лет.