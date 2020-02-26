Суд оставил в силе решение о переводе в тюрьму осужденного за убийство Немцова

Заур Дадаев, приговоренный к 20 годам за убийство Бориса Немцова, не добился отмены перевода из колонии в тюрьму.

Как сообщает ТАСС, Иркутский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного, который оспаривал решение предыдущей инстанции.

Дадаева, отбывавшего срок в исправительной колонии №3 Иркутска, осенью 2018 года перевели как злостного нарушителя режима в единое помещение камерного типа ИК-2 Ангарска. В конце прошлого года Куйбышевский суд принял решение о его переводе в тюрьму. Дадаев подал жалобу.

После рассмотрения материала в апелляционном порядке постановление суда первой инстанции было решено оставить без изменения. Таким образом, Заура Дадаева должны перевести в тюрьму на три года. Оставшийся срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Адвокат Дадаева Хусейн Галаев между тем прокомментировал ситуацию с публикацией в Сети фотографий застолья с участием его подзащитного. По его словам, снимки были сделаны два года назад с позволения администрации ИК, в день Рамазана. «И два года назад с разрешения начальника колонии был занесен фотоаппарат именно сотрудниками», – отметил Галаев.

Ранее Sobesednk.ru писал о том, что в связи с сообщениями СМИ о найденных фотографиях Заура Дадаева, на которых он с другими, предположительно, заключенными сидит за накрытым столом, ГУФСИН по Иркутской области назначило служебную проверку.

Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет заключения.