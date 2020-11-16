"Путин придумал": Соловей раскрыл кличку Соловьева и его "секретное звание" в ФСБ

Валерий Соловей назвал прозвища, которые президент дал Нарышкину, Соловьеву, Брилеву, Памфиловой и Силуанову.
Политолог и общественный деятель Валерий Соловей выступил с очередной порцией разоблачений. Ссылаясь на данные телеграм-канала «Генерал СВР» (Соловей считает его заслуживающим доверия), он перечислил клички, которыми президент Владимир Путин якобы называет за глаза ведущих политических программ, министров, спикера Госдумы, главу ЦИК и прочих высокопоставленных людей.
– Путин наградил своих близких и дальних – тех, кто с ним постоянно взаимодействует и работает, обидными прозвищами, – заявил политолог в интервью новосибирскому политику, экс-депутату Госдумы Аркадию Янковскому на его канале в YouTube.
Когда президенту надо кого-то вызвать или он о ком-то говорит, то называет их не по именам и фамилиями, а по кличкам. Клички эти очень часто уничижительны. Это очень много говорит о человеке, который эти прозвища придумал и ими пользуется, – считает политолог. – И о нравах, царящих в высшей группировке российского истеблишмента.
Соловей рассказал, что часть прозвищ он даже не может озвучить:
– Есть откровенно неприличные, которые даже неудобно произносить вслух: относящиеся к Силуанову, генералу Золотову...
Остается только догадываться, что же это за клички, если в градации Валерия Соловья остальные прозвища прошли цензуру.
– Эллу Памфилову президент кличет Мылом, – сыпет «откровениями» Соловей. – Нарышкин, глава внешней разведки, – Сморчок. Максима Решетникова, министра экономики, он кличет Сито. Решето, сито – здесь понятны ассоциации. Андрея Белоусова, первого заместителя председателя правительства, Путин называет Фаршмак. Откуда кличка появилась, неизвестно. Это, наверное, какая-то личная ассоциация.
Пропагандиста Владимира Соловьева он (Путин. – Прим. Sobesednik.ru) называет Генерал Воняев, – ссылаясь на свои источники, говорит Соловей. – Почему генерал? Потому что весной Владимиру Соловьеву было присвоено звание генерал-майора ФСБ.
Последнее утверждение Соловья поистине сенсационно. Sobesednik.ru попытался связаться с телеведущим, чтобы уточнить информацию о его службе в ФСБ, однако на звонки нашего корреспондента Владимир Соловьев не ответил. Sobesednik.ru не нашел в открытых источниках указа президента о присвоении Владимиру Соловьеву звания генерал-майора ФСБ и, не имея достаточно фактов, не может утверждать, что эта информация соответствует действительности. Пока против слов Валерия Соловья есть только молчание Владимира Соловьева.
кстати
Примерно месяц назад украинское издание «Гордон» опубликовало фрагменты готовящейся книги экс-сотрудника Комитета госбезопасности СССР Владимира Попова «Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ». Автор также утверждает, что Владимир Соловьев мог быть завербован спецслужбами.
Попов напоминает, что Соловьев окончил МИСиС, а затем работал в Комитете молодежных организаций, откуда вышло немало агентов советских спецслужб. По словам автора книги, Соловьев хорошо владел английским языком и привлек внимание офицеров 1-го отделения 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР, которые курировали КМО.
Попов считает, что кураторы из КГБ могли продвинуть Соловьева на телевидение с целью «внесения в умы идей, витающих в большом доме на Лубянской площади».