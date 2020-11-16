"Путин придумал": Соловей раскрыл кличку Соловьева и его "секретное звание" в ФСБ

Валерий Соловей назвал прозвища, которые президент дал Нарышкину, Соловьеву, Брилеву, Памфиловой и Силуанову.

Политолог и общественный деятель Валерий Соловей выступил с очередной порцией разоблачений. Ссылаясь на данные телеграм-канала «Генерал СВР» (Соловей считает его заслуживающим доверия), он перечислил клички, которыми президент Владимир Путин якобы называет за глаза ведущих политических программ, министров, спикера Госдумы, главу ЦИК и прочих высокопоставленных людей.

– Путин наградил своих близких и дальних – тех, кто с ним постоянно взаимодействует и работает, обидными прозвищами, – заявил политолог в интервью новосибирскому политику, экс-депутату Госдумы Аркадию Янковскому на его канале в YouTube.

Когда президенту надо кого-то вызвать или он о ком-то говорит, то называет их не по именам и фамилиями, а по кличкам. Клички эти очень часто уничижительны. Это очень много говорит о человеке, который эти прозвища придумал и ими пользуется, – считает политолог. – И о нравах, царящих в высшей группировке российского истеблишмента.

Соловей рассказал, что часть прозвищ он даже не может озвучить:

– Есть откровенно неприличные, которые даже неудобно произносить вслух: относящиеся к Силуанову, генералу Золотову...

Остается только догадываться, что же это за клички, если в градации Валерия Соловья остальные прозвища прошли цензуру.

– Эллу Памфилову президент кличет Мылом, – сыпет «откровениями» Соловей. – Нарышкин, глава внешней разведки, – Сморчок. Максима Решетникова, министра экономики, он кличет Сито. Решето, сито – здесь понятны ассоциации. Андрея Белоусова, первого заместителя председателя правительства, Путин называет Фаршмак. Откуда кличка появилась, неизвестно. Это, наверное, какая-то личная ассоциация.

Пропагандиста Владимира Соловьева он (Путин. – Прим. Sobesednik.ru) называет Генерал Воняев, – ссылаясь на свои источники, говорит Соловей. – Почему генерал? Потому что весной Владимиру Соловьеву было присвоено звание генерал-майора ФСБ.

Последнее утверждение Соловья поистине сенсационно. Sobesednik.ru попытался связаться с телеведущим, чтобы уточнить информацию о его службе в ФСБ, однако на звонки нашего корреспондента Владимир Соловьев не ответил. Sobesednik.ru не нашел в открытых источниках указа президента о присвоении Владимиру Соловьеву звания генерал-майора ФСБ и, не имея достаточно фактов, не может утверждать, что эта информация соответствует действительности. Пока против слов Валерия Соловья есть только молчание Владимира Соловьева.

Владимир Соловьев // Фото: Global Look Press

кстати

Примерно месяц назад украинское издание «Гордон» опубликовало фрагменты готовящейся книги экс-сотрудника Комитета госбезопасности СССР Владимира Попова «Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ». Автор также утверждает, что Владимир Соловьев мог быть завербован спецслужбами.

Попов напоминает, что Соловьев окончил МИСиС, а затем работал в Комитете молодежных организаций, откуда вышло немало агентов советских спецслужб. По словам автора книги, Соловьев хорошо владел английским языком и привлек внимание офицеров 1-го отделения 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР, которые курировали КМО.