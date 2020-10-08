Дмитрий Гудков: При живом Немцове всё в России было бы иначе

9 октября самому яркому оппозиционеру Борису Немцову, расстрелянному возле Кремля 5 лет назад, мог бы исполниться 61 год.

Убийство Немцова нанесло столь сильный удар по протестному движению России, что оппозиция не оправилась от этой потери, кажется, до сих пор. Единого лидера по-прежнему нет, как нет и единой программы действий.

– Возможно, при живом Немцове все было бы в стране иначе, – заявил в интервью Sobesednik.ru политик Дмитрий Гудков. – Но пока авторитарное государство находится на пике вниз, оно еще не настолько слабое, чтобы даже с Борисом Немцовым мы могли бы что-то изменить.

В любом случае, точно было бы другое состояние у российской оппозиции. С Немцовым было бы состояние готовности к коллективным действиям – то, чего на данный момент нет, – подчеркивает Гудков.

– А смог бы Борис Немцов стать президентом?

– Сейчас никто не сможет стать президентом России, если фамилия кандидата не Путин. Человек с другой фамилией может победить, только если его одобрит лично ВВП.

Когда-то у Немцова был шанс возглавить страну, но сейчас его бы не пустили, как не пускают других...

– Если бы Немцова не убили тогда на мосту, он был бы жив сейчас? Или его бы попытались устранить другим способом – например, отравив, как того же Алексея Навального?

– Наша власть на все способна. И с Немцовым могли сделать все, что угодно, поскольку он был одним из тех, кто мешал вышестоящим, – размышляет Гудков. – Способ, который выбрали, чтобы устранить Немцова, известен.