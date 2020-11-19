Соловьев не попадает в "Тренды" YouTube. Роскомнадзор винит в этом сервис

Роскомнадзору стало известно, что ролики политического блогера Владимира Сововьева, также выступающего на центральном телевидении и радио, с октября не попадают в «Тренды» YouTube. Из-за этого ведомство обвинило видеосервис в цензуре.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала "Соловьёв LIVE"», — говорится в сообщении Роскомнадзора. Данные о существовании «ограничений» ведомство ничем не подкрепляет. Там уверены, что ранее его ролики «регулярно» попадали в «Тренды», но с какой регулярностью это происходило, не уточняется.

Отметим, что раздел «Тренды» в YouTube является общим для всего региона и не зависит от предпочтений пользователя, как обычные рекомендации. Как говорится в правилах площадки, попадание или непопадание в него зависит от общих для всех алгоритмов, учитывающих множество различных параметров, первым из которых является популярность контента. В отдельных странах, например в США, раздел также проходит премодерацию.

Другим условием попадания в «Тренды» является то, что видео не должно «шокировать и вводить в заблуждение» пользователей. Также это зависит от количества просмотров, их динамики и того, где кроме самого YouTube это демонстрируется.

«Автоматические фильтры не допускают появления роликов с непристойной лексикой, материалами для взрослых, сценами насилия, оскорблениями и т. п.», — говорится в описании раздела. При этом в роликах Соловьева непристойные выражения и оскорбления звучат постоянно.

YouTube отрицает, что в «Тренды» можно попасть за деньги. Там также не учитывают просмотры, накрученные за счет рекламных показов. Никаких гарантий, что тот или иной материал попадет в этот раздел, площадка не дает.