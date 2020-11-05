От блогера Владимира Соловьева потребовали 5 млн за публичное оскорбление

Директор «Открытой России» Андрей Пивоваров опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором заявил, что намерен через суд потребовать от блогера Владимира Соловьева, ведущего разговорное шоу на «России 1», пять миллионов рублей за оскорбление его чести и достоинства.

Пивоваров также пообещал, что все деньги, которые получит от Соловьева через суд, отдаст для помощи политическим заключенным.

Суть иска заключается в оскорблениях в адрес Пивоварова, которые политический блогер позволил себе во время записи одного из своих роликов, где раскритиковал обращение главы «Открытки» к спортсмену Хабибу Нурмагомедову после его скандального поста в Instagram. Оппозиционера оскорбили следующие высказывания Соловьева: «несчастная, мерзкая сволочь по фамилии Пивоваров», «ты, скотина», «сопляк, живущий на деньги Ходорковского», а также «вот это ничтожество решило, что имеет право говорить от лица России» и «ты, негодяй, что ты сделал для страны, чтобы рот свой открывать на Хабиба?»

Пивоваров заявил, что он должен «поставить на место» «продажного пропагандиста»: «Соловьев, вся страна знает, что ты продажный и трусливый холуй», — сказал он.

Размер иска в пять миллионов он объяснил аналогией на иски бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина», против оппозиционеров: «По искам Пригожина суды выносят астрономические штрафы, а закон в России должен быть единым для всех. Мой иск к Соловьеву идентичен. Если, как говорит Путин, у нас есть суды, проверим».