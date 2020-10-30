Хабиб Нурмагомедов назвал президента Франции "тварью"

Завершивший ранее карьеру в UFC боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram фотографию французского президента Эммануэля Макрона с изображением отпечатка подошвы ботинка. Не менее дерзкими оказались и слова, которыми сопроводил это фотопослание спортсмен.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман, — пишет Хабиб. — Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите».

Также боец отметил, что мусульмане любят Пророка Мухаммада «больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей».

Напомним, скандал разрастается вокруг ситуации во Франции, где ортодокс убил учителя истории, который вел урок о свободе слова на примере карикатуры Charlie Hebdo на Пророка Мухаммада. После от рук исламиста погибли три человека в церкви Ниццы. Незадолго до последнего события президент Макрон заявил, что не будет запрещать карикатуры издания, отстаивая принцип свободы слова.