Собчак обратится в полицию из-за угроз после публикации в поддержку Макрона

Телеведущая Ксения Собчак намерена обратиться в правоохранительные органы в связи с угрозами, поступающими ей, ее сыну и ее семье, пишет Znak.com. Она уточнила, что сообщения приходят с чеченских и дагестанских номеров.

Ранее в своем Instagram-аккаунте Собчак выразила восхищение президентом Франции Эммануэлем Макроном, который заявил, что «Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда,потому что это – свобода слова» (цитата из текста Ксении Собчак, — прим. Sobesednik.ru).

В апдейте записи телеведущая написала: «После публикации этого поста мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами. Что и требовалось доказать».

После этого Ксения опубликовала серию снимков с карикатурами на нее и Макрона, а также с угрозами и оскорблениями. На одном из снимков фотография ведущей распечатана с надписью «Собака Макрона».

Напомним, контекст событий развивается вокруг теракта в Париже, где террорист убил учителя истории, который на уроке о свободе слова продемонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Сегодня в СМИ обсуждается теракт в Ницце, где убиты прихожане церкви. Также полиции удалось обезвредить еще одного нападавшего с ножом.

В Москве у посольства Франции собралась группа мужчин, которые выкрикивали «Аллах акбар». Вокруг здания дипмиссии была усилена охрана, но силовики не задерживали участников акции.