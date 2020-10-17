Эммануэль Макрон назвал убийство учителя истории терактом

Днем в пятницу, 16 октября, в парижском районе Иль-де-Франс мужчина перерезал горло учителю истории, который показал на уроке по свободе слова карикатуру на пророка Мухаммеда, пишет ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с сотрудниками полиции на месте происшествия назвал произошедшее терактом.

Утверждается, что педагог обращался в правоохранительные органы в связи с угрозами. Ранее его поступком были возмущены некоторые родители учеников класса, где он преподавал.

Нападавший убил педагога, а после угрожал прибывшим сотрудникам полиции, но в итоге был застрелен. Его личность не раскрывается, однако газета Le Figaro уверяет, что речь идет о чеченце, родившемся в 2002 году в Москве и проживающим в Париже. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Посольство РФ уже запросило данные по этому вопросу.