Кадыров: Франция похожа на террориста, "провоцирующего" мусульман нарушать закон

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предупредил руководство Франции об «очень трагических» последствиях дальнейших демонстраций карикатур Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда, которые, по его словам, вынуждают верующих совершать преступления.

«Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалировано призывает мусульман совершать преступления», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал это «провокациями и нападками на веру» и заявил, что вместо того, чтобы улаживать конфликт, президент Франции лишь «раздувает огонь».

Также он отметил, что подобные проявления «свободы слова» во Франции оскорбительны для всех верующи, и они болезненно на это реагируют.

Ранее муфтий Чечни и советник Кадырова Салах-Хаджи Межиев назвал французского лидера «террористом №1 в мире». Он заявил, что демонстрация карикатуры на правительственных зданий является «четко спланированной атакой на Ислам и все мусульманское сообщество». Он также предупредил о возможности новых жертв в связи с этим. При этом сам Макрон мог быть и непричастен к этой акции, которая прошла лишь в двух городах страны.