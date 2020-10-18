Кадыров и Россия открестились от чеченца из Москвы, казнившего учителя во Франции

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что чеченцы не имеют никакого отношения к убийству французского учителя, показавшего во время урока свободы слова карикатуры Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда. Преподавателя лишил головы 18-летный Абдуллах Анзоров, родом из Чечни.

«Смею всех заверить – чеченцы здесь ни при чем, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — в Чеченской Республике Анзоров побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет (...) Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности», — добавил он.

Кадыров осудил действие юноши, назвав атаку «терактом». До него об этот термин использовал президент Франции Эммануэль Макрон, а также российское посольство в Париже.

«Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства», — осудил глава Чечни политику государства в отношении религий, отмечая, что, по его мнению, «французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям».

Отметим, что во Франции законодательно закреплена свобода богохульства, которая, как отмечал ранее Макрон, обещавший сохранить её, «тесно связано со свободой совести».

Накануне посольство РФ во Франции также заявило, что, по его данным, Анзоров покинул Россию 12 лет назад в шестилетнем возрасте вместе с семьей, попросившей политического убежища:

«В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую Россия всегда, безусловно, осуждает во всех ее проявлениях»,

— приводит ТАСС заявление Сергея Паринова, возглавляющего диппредставительство.

Убийство произошло 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин после того как 5 октября на уроке свободы слова педагог продемонстрировал карикатуры Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда, которые стали причиной террористической атаки на редакцию издания. Предварительно он предупредил учащихся, исповедовавших ислам, что это может оскорбить их чувства, и предложил им покинуть на время аудиторию. Тем не менее, этот случай вызвал новый скандал в обществе, а в адрес учителя начали поступать многочисленные угрозы. Ряд французских политиков выступили с критикой бездействия полиции и контрразведки. Сам нападавший, перерезавший горло учителю, был застрелен полицией во время попытки уйти, воспользовавшись пистолетом.