Макрон напомнил о праве на богохульство: "Оно тесно связано со свободой совести"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов отстаивать право людей на богохульство, которое существует в стране со времен Третьей Республики. Таким образом он прокомментировал ситуацию с терактом пятилетней давности в редакции сатирического издания «Шарли Эбдо».

«Я считаю, что президент Франции не должен критиковать выбор редакции, журналиста, редактора — никогда. Потому что у нас существует свобода прессы, которую вы все искренне поддерживаете. Во Франции существует и свобода богохульства. Она тесно связана со свободой совести. Я, со своей стороны, готов защищать все эти свободы», — приводит его слова Euronews.

Напомним, 7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию издания «Шарли Эбдо», опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате погибли 12 человек, в числе которых известные карикатуристы Шарб, Жан Кабю и Жорж Волински. Сами нападавшие были убиты сотрудниками правоохранительных органов.

В новом выпуске, подготовленному к началу судебного процесса по делу о теракте, издание вновь напечатало те самые карикатуры на мусульманского пророка.