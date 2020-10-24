Жители Лиона напуганы угрозами обезглавить детей и учителей на здании школы

В ночь на 24 октября на здании школы Филибер-Делорм в Лионе с помощью баллончика черной краски неизвестные оставили послания сотрудникам и ученикам учебного заведения, а также главе восьмого округа Оливье Берзану. В нем всех их обещают обезглавить, как это ранее сделал с учителем Самюэле Пати 18-летниий чеченец, последние 12 лет проживший во Франции.

До того обезглавливанием угрожали мэру города Брон Жереми Брео, отмечает издание Progres.

Политики не знают, как относиться к подобным граффити, которые вызывают «удивление»: «Эти слова сбивают с толку своей невыразимой глупостью, это чистая ненависть. Это единичный случай, когда некто не знает, чем заняться вечером или серьезная угроза? — задается вопросом Безан. — Во всяком случае, это крайнее насилие».

Глава округа заверил, что не допускает и мысли, что подобные действия останутся безнаказанными. Хотя, по его словам, «никто не воспринимает эти угрозы всерьез», политик все же призвал найти и наказать виновных. Также он посетил школу Филибер-Делорм и выразил свою поддержку всем учителям и учащимся.

Местные жители объяснили журналистам, что не знают, как должны это воспринимать: «Это нас раздражает, я не собираюсь говорить Вам, что мы в панике, но все же это нас немного пугает», — признается один из пожилых людей, проходивших мимо надписей. Они отмечают, что действительно есть люди, которые гуляют по городу по ночам. Женщина с ребенком, которая обнаружила граффити, сказала, что «опустошена».