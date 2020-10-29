В Москве не разгоняют несогласованную акцию против карикатур на пророка Мухаммеда

У посольства Франции в Москве проходит несогласованная акция. На Большой Якиманке собралось около 20 человек. Они выкрикивают лозунги против президента Франции Эммануэля Макрона и карикатур Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает «РИА Новости». Отмечается, что у посольства усилена охрана, а также по периметру дежурят полицейские, однако протестующих они не задерживают и не разгоняют.

«Мне небезразлично, что идёт сейчас во Франции, где вешают плакаты с этими ужасными карикатурами на пророка Мухаммеда на стены зданий. Это нужно прекратить. Я выступаю против карикатур, оскорбляющих миллионы мусульман. Я как мусульманин оскорблен. Я не могу поехать во Францию и сказать Макрону в лицо, что это нельзя делать», — говорит один из митингующих.

Ранее с активной критикой в адрес французского лидера выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Часом ранее стало известно о теракте в католической церкви в Ницце, в результате которого были убиты три человека.