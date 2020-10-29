В церкви в Ницце убиты трое, одна обезглавлена. Мэр назвал это "исламским фашизмом"

Во французском городе Ницца произошло вооруженное нападение на католическую церковь. Возле базилики Нотр-Дам неизвестный убил троих, используя нож, ещё несколько человек пострадали, передает BFMTV. Как минимум двое из них погибли внутри базилики, где и произошло нападение. По данным издания Nice-Matin, одна женщина была обезглавлена.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем Twitter пишет, что атака «имеет признаки теракта». О мотивах нападавшего пока ничего не известно. Сообщается, что он жив и был задержан полицией.

В Министерстве внутренних дел заявили о создании специальной расследовательской группы под командованием лично главы ведомства Жеральда Дарманена. Возбуждено дело об убийстве в связи с терроризмом.

«Он кричал "Аллах акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания», — приводит слова Эстрози «Эхо Москвы». Он назвал это проявлением «исламского фашизма», который призвал искоренить во всей Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон срочно отправляется в Ниццу. Также в кризисный центр направляется премьер-министр Республики.«Какой-то кошмар. Конечно, это терроризм. Убил трёх случайных невинных людей в церкви. Голову женщине отрезал. Каким же нужно быть больным извращенцем», — комментирует новость российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Напомним, что ранее недалеко от Парижа был убит учитель Самюэль Пати. Его также обезглавил 18-летний россиянин чеченской национальности Абдулах Анзоров. При этом последние 12 лет он прожил во Франции. Французские и российские власти назвали это терактом. Тогда причиной стала демонстрация Пати на уроке свободы слова карикатуры Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда.

Макрон выступил с резкой критикой радикального исламизма. После этого его заявление раскритиковал президент Турции Реджеп Эрдоган, призвав его «лечить психику». В терроризме Макрона объявили террористом №1, а глава Республики Рамзан Кадыров предупредил его об «очень трагических» последствиях.