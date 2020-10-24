Эрдоган о словах про ислам: "Макрону требуется лечение психических расстройств"

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона за его высказывание об исламе во Франции.

«Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств»,

— приводит ТАСС слова Эрдогана.

Он также заявил, что обыски в мечетях и подобные меры являются следствием «исламофобии» и проявлением «враждебности исламу», а значит и Турции.

Судя по всему, речь идет о словах Макрона, произнесенных 2 октября, когда он пообещал внести в парламент законопроект, позволяющий избавить Францию от радикального исламизма, а также его зарубежных спонсоров и «наставничества».

«Речь идет о том, чтобы попытаться всем вместе создать такой порядок, который позволит — я на это искренне надеюсь — построить просвещённый ислам в нашей стране. Ислам, который бы жил в мире с Республикой, уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгорячённые умы»,

— сказал тогда Макрон (цитата по Euronews).