Макрон пообещал избавить Францию от радикального исламизма

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен сделать ислам в стране «французским», исключив из него радикальную составляющую и зарубежное влияние. Он пообещал опубликовать соответствующий законопроект 9 декабря, пишет «КоммерсантЪ». Столь амбициозный документ французский лидер назвал самым важным законом, который принимался во Франции с 1905 года, когда было принято решение отделить религию от государства.

По словам Макрона, нововведения позволят избавить страну от политического исламизма: французский мусульман ждут серьезные изменения, которые позволят им больше не ощущать на себе давления радикалов. Меры коснутся не только религиозных общин, но частных и культурный организацией, а также государственных учебных заведений.

Закон позволит решить проблему «реконкисты» в тех кварталах, где мусульмане устанавливают свои порядки, обещает глава государства. Также это отразится и на тех последователях ислама, которые финансируют его из-за рубежа или выступают в качестве наставников для молодых людей.

Обещание это Макрон дал в ходе своей часовой речи в присутствии шести федеральных министров.