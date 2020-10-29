СМИ: Установлена личность убийцы в Ницце. Им был 21-летний уроженец Туниса

Французское издание Nice-Matin со ссылкой на личные источники сообщает, что убийцей трех человек в церкви Ниццы был гражданин Туниса. Утверждается, что нападавшему был 21 год, передает «Интерфакс».

Следователи называют его Брахим А. В полиции считают, что террорист действовал без подельников. После задержания с огнестрельным ранением во время оказания медпомощи мужчина продолжал выкрикивать клич «Аллах акбар».

Позже полицейские пресекли еще одну попытку нападения. В стране введен специальный антитеррористический протокол, удвоится количество силовиков, задействованных в борьбе с терроризмом.

Напомним, что обострение ситуации с исламистским терроризмом разворачивается вокруг убийства парижского учителя истории, который вел урок о свободе слова на примере карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент страны Эммануэль Макрон резко осудил подобные преступления и сообщил, что не будет пресекать «провокации» каррикатуристов, отстаивая право на свободу слова.