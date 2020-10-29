Французская полиция предотвратила новое нападение исламского террориста

Вскоре после теракта в Ницце вооруженный большим ножом мужчина попытался напасть на людей в центре Авиньона. Предположительно, он собирался атаковать прохожих, а затем полицейских, однако у него ничего не вышло. Террорист быстро был нейтрализован с помощью огнестрельного оружия. От полученных ран он скончался на месте.

Кидаясь на сотрудников правоохранительных органов, нападавший выкрикивал «Аллах Акбар!», сообщают Europe 1 и Midi Libre. Также опубликована видеозапись с места событий. О жертвах радикала не сообщается.

Ранее с криками «Аллах Акбар!» другой вооруженный ножом террорист совершил жестокое нападение на церковь в Ницце. Там были убиты три человека, одной женщине он отрезал голову. Полиции удалось схватить бандита живым.

Серия терактов может быть связана с развернувшейся в последние дни широкой информационной кампанией против карикатур Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда, из-за которых 18-летний чеченец ранее убил учителя в пригороде Парижа. После того, как президент Франции резко осудил это и обещал бороться с проявлениями радикального исламизма, его начали критиковать власти Турции и Чечни, обвиняя его в терроризме и провоцировании дальнейших преступлений.