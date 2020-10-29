Франция вводит спецпротокол: "Ответ будет твердым, беспощадным и немедленным"

Французские власти по всей стране приводят в действие специальный антитеррористический протокол Vigipirate, сообщил во время своего выступления премьер-министр Республики Жан Кастекс.

«Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны», — приводит РИА Новости заявление главы кабмина.

Кроме того, в пятницу утром президент Франции Эммануэль Макрон созовете Совет безопасности для выработки дальнейшей стратегии.

Ранее в стране с небольшой разницей во времени произошло сразу три теракта: в Ницце исламский радикал убил ножом трех человек в католической церкви, в центре Авиньона террорист с ножом был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов до того как успел кому-либо навредить, а также нападение произошло на консульство Франции в Саудовской Аравии — нападавший ранил охранника, а затем его арестовали.

В МИД Турции нападения бандитов в Ницце резко осудили: «Совершившие нападение на место молитв не имеют отношения к религии, человечности и нравственности», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.