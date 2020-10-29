Вся Европа полностью поддерживает Францию "перед лицом варварства и фанатизма"

Председатели Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн, Совета Европы Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Борелль в своих соцсетях заявили о полной солидарности с Францией и единстве всех стран союза в борьбе против «варварства» и «фанатиков». Поддержал призыв Европы и британский премьер.

«Я осуждаю гнусное и жестокое нападение, которое только что произошло в Ницце, и полностью поддерживаю Францию. Мои мысли с жертвами этого ужасного действия. Вся Европа солидарна с Францией», — пишет фон дер Ляйн.

Она также отметила, что Евросоюз вместе с Республикой выстоять «перед лицом варварства и фанатизма».

«Вся моя солидарность с Францией и французами. Я думаю о жертвах ужасного нападения на Ницце и их близких. Вся Европа с вами», — комментирует серию терактов Мишель.

Шарль Мишель

«Я глубоко потрясен варварскими нападениями на Ниццу и Авиньон. Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы находимся рядом с французами и Францией. Вместе в Европе и во всем мире мы будем бороться с ненавистью и террором», — пишет Борелль.

Жозеп Борель

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что был потрясен сообщениями из Ниццы, назвав нападение «варварским». «Мы думаем о жертвах и их семьях, и Великобритания твердо вместе с Францией выступает против террора и нетерпимости», — добавляет он.

Борис Джонсон

Напомним, ранее стало известно сразу о двух терактах во Франции: в центре Авиньона радикал был застрелен раньше, чем сумел ранить прохожих ножом, а в Ницце исламист напал на церковь и перед задержанием успел убить трех человек, одной женщине отрезав голову. Оба кричали «Аллах Акбар!».