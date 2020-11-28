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"Какое унижение нашего флота": Навальный раскритиковал эскорт яхты миллиардерши

Общество
14:20, 28 ноября 2020

"Какое унижение нашего флота": Навальный раскритиковал эскорт яхты миллиардерши
Алексей Навальный // Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru
Алексей Навальный // Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

Оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал расследование Sobesednik.ru о сопровождении Военно-морским флотом России яхты Светланы Кривоногих, матери предполагаемой внебрачной дочери президента Владимира Путина. Он счел это «унижением» всего ВМФ.

«Вот есть на флоте люди. Гордо говорят: моё место службы — "Юнармеец Балтики" — новейший противодиверсионный катер проекта "Раптор". А на самом деле, они тратят свою жизнь и носят форму, чтобы охранять любовницу Путина. Какое унижение нашего флота», — написал Навальный.

Речь идет об инциденте, когда яхта миллиардерши Кривоногих Альдога» была замечена в Финском заливе в сопровождении новейшего боевого противодиверсионного катера «Юнармеец Балтики», который регулярно участвует в военно-морских парадах

Напомним, что, согласно расследованию издания «Проект», информацию которого подтверждает Sobesednik.ru, у знакомой Владимира Путина Светаланы Кривоногих есть дочь Елизавета Владимировна, «феноменально» похожая внешне на главу государства. При этом работавшая ранее уборщицей Кривоногих сейчас владеет активами в 7,7 миллиарда рублей.

Теги: #Путин #Навальный

Рубрика: Общество

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