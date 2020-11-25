"Проект" нашел внебрачную дочь Путина. Её мать неожиданно стала миллиардером

У президента РФ Владимира Путина есть несовершеннолетняя дочь от некой Светланы Кривоногих, с которой он познакомился в Санкт-Петербурге в 1990-е год, утверждает издание «Проект» в своем расследовании.

До встречи с Путиным г-жа Кривоногих не занималась бизнесом, а после неё стала миноритарным акционером банка «Россия» (3%) и владелицей других проектов, средства в которые вкладывали структуры друзей президента, среди которых Юрий Ковальчук. Стоимость одной только недвижимости, принадлежащей предполагаемой любовнице Путина «Проект» оценил в один миллиард рублей. Все активы предпринимательницы издание оценивает в 7,7 миллиарда рублей.

У Кривоногих есть дочь, рожденная в 2003 году. Владимир Путин разведется со своей супругой Людмилой лишь через 10 лет. Однозначных доказательств того, что девушка является дочерью главы государства, у журналистов нет, однако её отчество «Владимировна», а компьютерный анализ её фотоснимков показывает 70% сходство её и президента России. Эти результаты подтвердил и директор центра визуального анализа университета Брэдфорда Хассан Угайл. Ученый установил сходство в 70,44%. 75% сходства обычно означают, что на двух фото один и тот же человек.

«Поток из активов и собственности, продолжающий литься на семью Кривоногих, лишь подтверждает версию о том, что эти люди очень важны президенту», — говорится в расследовании.