Любимые женщины Путина – тайные и явные: мама, дочки, Кабаева и многие другие

7 октября президенту России исполняется 68 лет. Кто может поздравить мужчину, лучше, чем женщины? О самых близких для Владимира Путина представительницах слабого пола известно очень мало. А то, что не известно, иногда додумывают СМИ.

Мама Путина

Мария Путина

На момент рождения третьего сына Марии Ивановне Путиной (в девичестве – Шеломовой) был 41 год. Известно, что сама она родилась в деревне Тверской области в крестьянской семье. Туда же родители будущего президента вернулись после войны из Ленинграда, где им пришлось пережить все ужасы блокады. В статье для журнала «Русский пионер» президент вспоминал о матери как о человеке очень мягком и добром, у которого даже при рассказе о войне «не было ненависти к врагу».

Мать не сразу одобрила решение сына заниматься дзюдо.

«Каждый раз, когда шел на тренировку, она говорила: «Опять на драку пошел», – рассказывал политик на торжественном вечере, посвященном Дню Матери.

Отвечая на вопрос, что главное в его работе, Путин как-то ответил: «Главное – это беречь мам».

Однако до самой главной работы в карьере сына Марии Ивановне дожить не удалось. Она скончалась в конце 1990-х годов из-за онкологической болезни.

Учительница президента

Вера Гуревич // скриншот с видео "5 канал"

Вере Гуревич следует дать звание самой свободной женщины России. На правах бывшего классного руководителя преподавателю немецкого языка из Санкт-Петербурга позволено открыто журить президента. Пусть и за прошлые проделки.

«Был, конечно, озорником, энергия в нем била ключом. Сбегал с уроков, открывал все двери и кричал «Ку-ку, это я!» — вспоминала Гуревич в интервью РИА Новости.

На вопрос, были ли у Путина «двойки», учительница признавалась, что были. И рассказывала, что из-за плохих оценок по пению и рисованию Владимира Путина перевели из 4А в 5А «условно». Президент подтвердил эту информацию, нарисовав в 2013 году «кошку, вид сзади» на школьной доске в ходе поездки в Курган.

Бывшая учительница Путина является одним из его биографов. За ее авторством в 2004 году вышла книга «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя», которая была издана в кожаном переплете.

Дочери, которых он скрывает

предполагаемые дочери президента Мария Воронцова и Катерина Тихонова // фото: скриншоты YouTube

Информация о том, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова являются родными дочерьми Путина, ни разу официально не подтверждалась, но для тех, кому недостаточно внешнего сходства, опубликовано масса журналистских расследований.

У обеих женщин высокое положение в обществе и суперпрестижный род деятельности – смесь науки с благотворительностью. Если старшая, Мария, занимается детской эндокринологией, то младшая, Катерина, старается превратить университет МГУ в «силиконовую долину» посредством фонда «Иннопрактика».

Кстати, свой главный подарок Владимир Путин от дочерей уже получил.

В последних сериях интервью Андрею Ванденко, которые решили показать как раз сегодня, президент рассказал, что у него есть внуки: «Они очень хорошие, сладкие такие».

Бывшая жена, бывшая первая леди

Владимир и Людмила Путина // Фото: Global Look Press

Людмила и Владимир познакомились на концерте Аркадия Райкина, а расстались на опере «Эсмеральда» (с тех пор вместе их не видели). То, что было между этими событиями, для бывшей стюардессы из Калининграда оказалось драматичнее любой постановки.

Людмила Путина честно отработала первой леди страны 9 лет, присутствуя на встречах с президентами других стран и посещая церковные службы в Храме Христа Спасителя, однако теплых совместных фото президента с супругой видеть не приходилось.

Сам президент в ходе «Прямой линии» 2016 года говорил, что общение между ними сохранилось: «Мы с Людмилой Александровной видимся, иногда встречаемся. У нас очень добрые отношения. Может быть, даже лучше, чем раньше».

С 2013 года Владимир Путин, по утверждению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, женат на России. Пресса таким ответом не удовлетворяется.

Личный фотограф

Яна Лапикова // Фото: скриншот с YouTube

В 2011 году в поездках по России у премьера Владимира Путина появился новый спутник. То есть спутница.

Штат личных фотографов был расширен, и к двум маститым профессионалам из пресс-службы – Алексею Дружинину и Алексею Никольскому, присоединилась хрупкая девушка модельной внешности. У 26-летней Яны Лапиковой почти не было опыта в фотографии (ее прежние работы невозможно найти в интернете), зато был опыт в политике. С 2009 года девушка состояла в движении «Россия Молодая».

На съемках опытные фотографы подсказывали ей, как настраивать технику, а Дмитрий Песков объяснял, что не так-то просто – найти исполнителя на такую тяжелую работу, да еще и с небольшой госзарплатой. Шквал шуток в интернете это только усиливало.

С 2012 года снимки Лапиковой в фотобазе РИА Новостей больше не появляются. Последняя работа — встреча Путина с Валентиной Матвиенко. Твиттер — единственная соцсеть, которую вела Яна, не обновляется с 2015 года. Среди подписок можно найти и другой ее профиль, названый просто Яша (@Yanockalapa).

Там в основном шуточки на женские темы: «Женщина должна одеваться так, чтобы ее хотелось раздеть», «И всё-таки приятное чувство, когда понимаешь что лифчик маленький», «Как воспитывать мужчине женщину – пороть с утра до вечера и любить с ночи до утра», «Попа спит, она устала, я же ей весь день виляла» и т.д.

9 октября 2011 года, спустя два дня после дня рождения Владимира Путина, на странице Яны появилось такое сообщение: «Маникюр... Педикюр... Макияж... Эпиляция... Эхххх.. А в детстве — завяжешь бантик и красавица...»

Ещё из интересного: «Кроме всего прочего, подозреваю в себе талант фотографа». Эта запись появилась за несколько дней до появления в пуле президента.

Студентки с календаря

Алиса Харчева

10 лет назад, на 58-летие, премьеру Путину, который готовился в третий раз стать президентом, подарили эротический календарь с фотографиями студенток МГУ. Каждый месяц иллюстрировала девушка в откровенном наряде и ещё более откровенными подписями: «Леса потушили, а я все ещё горю», «Как насчет третьего раза?», «С годами вы только лучше» и т.д.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что календарь его начальнику понравился.

Из девушек больше других обратила на себя внимание Алиса Харчева, которая к тому моменту вообще не являлась студенткой МГУ. Как выяснилось, на момент съемки ей было всего 17 лет. Позже Харченко стала героиней журналистского расследования Reuters, в котором говорилось о том, что она получила дорогостоящую недвижимость от предпринимателя Григория Баевского – знакомого Аркадия Ротенберга и Владимира Путина.

Так или иначе, у Алисы все идет хорошо. Летом этого года, по данным «Собеседника», она открыла салон красоты «Бронз Глоу» между Новым и Старым Арбатом.

Художественная гимнастка

Владимир Путин и Алина Кабаева // Фото: Global Look Press

После публикации под названием «Путин и Кабаева сочетаются на Троицу» в газете «Московский корреспондент» поднялась небывалая шумиха. Издание немедленно закрыли, а президенту пришлось комментировать слух в ходе командировки по Италии. Причем, несмотря на повестку мероприятия, вопрос о связи со знаменитой гимнасткой журналисты задали в первую очередь.

Хотя после ухода из спорта Алина Кабаева работала в Госдуме и получала государственные награды, в публичном поле имена Путина и Кабаевой почти никогда не пересекаются. К примеру, гимнастка, в отличие от других знаменитых олимпийских чемпионов, никогда не получает публичные поздравления с днем рождения от Владимира Путина.

Счастье любит тишину, говорят в народе...

По материалам: «Русский пионер», РИА Новости, «КП», «МК».