Катерина Тихонова защищала кандидатскую с наушниками в ушах

Диссертацию по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов» защитила на прошлой неделе Катерина Тихонова. Более известная в первую очередь как младшая дочь российского президента.

Защита проходила в здании НИИ механики МГУ. На выступление Тихоновой не пустили научного сотрудника Института медико-биологических проблем РАН Гиви Горгиладзе, критически оценивающего ее работу. Его смущает, что все публикации Тихоновой сделаны в соавторстве, полностью самостоятельных работ у нее нет.

Однако допущенные ученые, включая формальных оппонентов, Тихонову хвалили. Ее труд посвящен созданию устройства, которое позволит космонавтам и летчикам лучше ориентироваться в пространстве и поможет людям с нарушением вестибулярного аппарата.

Научным руководителем выступил сам ректор МГУ Виктор Садовничий. Накануне защиты Тихоновой он получил из рук президента орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Наградить ректора было за что: получасовое выступление будущего молодого ученого вызвало только один вопрос, а сам Садовничий не скупился на комплименты ученице.

– Всегда считала и говорила: физик-математик может защитить гуманитарную диссертацию. Обратных примеров не знаю. А вот теперь узнала. На детях гениев природа не отдыхает, – иронически отреагировала на событие кандидат физико-математических наук и одновременно доктор философских наук Вера Афанасьева.

Дело в том, что Тихонова по образованию востоковед. Но с успехом ей далось и увлечение прикладной математикой. Доктор физико-математических наук, создатель сообщества «Диссернет» Андрей Ростовцев в комментарии «Собеседнику» признал, что диссертация Тихоновой является оригинальной и не содержит следов плагиата:

– Она лет семь назад сменила род деятельности и теоретически могла подготовиться. Нормально и то, что у нее есть соавторы, самостоятельных работ по таким темам сейчас мало. Но какой вклад там лично Тихоновой, мы никогда не узнаем. Может, он значительный. А может, как говорят, и вся кафедра писала.

Помощники могли быть у «дочери Путина» и непосредственно во время защиты: она держала речь и отвечала на вопросы со вставленными беспроводными наушниками AirPods.

– Конечно, очень смешно выглядит. Возможно, это такая страховка на случай каверзных вопросов, но не похоже, что она потребовалась, – считает Ростовцев.

Однако, несмотря на комичность ситуации, формального нарушения правил здесь нет, отмечает эксперт:

– В положениях защиты не говорится о запрете использования наушников. Это не студенческий экзамен.

В фильме «Операция «Ы» за «изобретение» с наушником экзаменуемый получил от профессора отлично, а вот по предмету – неуд. Тихоновой повезло больше: все 18 членов диссовета единодушно проголосовали за присвоение ей степени кандидата наук.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №19-2019 под заголовком «"Дочь Путина" пришла на "прием"».