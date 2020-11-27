Яхта "подруги Путина" Светланы Кривоногих плавает с эскортом ВМФ

Недавнее расследование «Проекта» о бывшей уборщице из Петербурга Светлане Кривоногих, которая летала с Путиным на самолете, родила девочку Елизавету Владимировну, странным образом похожую на президента, и стала миллиардершей, наделало много шума. В то числе и в Кремле. Дмитрий Песков, правда, заявил, что о внебрачной дочери Путина ему ничего неизвестно, и что вся эта история — провокация, но ни одного внятного аргумента против выводов «Проекта» не привел. При этом та информация наших коллег, которую проверил «Собеседник», действительности соответствует.

Конечно, в расследование «Проекта» вошли не все факты о Светлане Кривоногих. Например, ее отец Александр, живший вместе с семьей в коммунальной квартире, не просто много пил, но кроме алкоголя имел за плечами еще и судимость. А мать миллиардерши Надежда, которой до сих пор принадлежит та самая 19-метровая комната в коммуналке, одно время еще и замещала дочь в списке владельцев горнолыжного курорта «Игора».

Но главное ведь не это, а подтекст, что у Путина может быть еще один ребенок, в содержание матери которого его друзья и бюджет вбухивают миллиарды рублей. И вот этот подтекст многие восприняли со скепсисом. Мало ли кто и за что делает женщине подарки, а лететь одним самолетом с Путиным еще не значит от него залететь.

Вот только Светлана Кривоногих не только летает, но и плавает. В том числе и на своей элитной яхте «Альдога», владельцем которой записана ее компания «Пульс». Длина яхты около 40 метров, две палубы, три спальни, место постройки — Италия, а стоимость — полмиллиарда рублей. Яхту регулярно видят в окрестностях Санкт-Петербурга, и порой не одну, а с почетным эскортом охраны. Весной этого года «Альдогу», например, застукали в Финском заливе в сопровождении судна, которое регулярно участвует в военно-морских парадах. Соответствующее фото в апреле выложено в сети.

Фото: yachtcharterfleet.com

«Юнармеец Балтики» – это новейший противодиверсионный катер Балтфлота проекта 03160 «Раптор». Экипаж корабля составляет боевая группа отряда противодействия подводным диверсионным силам и средствам (ПДСС), вооруженная не только штатными крупнокалиберными пулеметами, но и специальными подводными пистолетами СПП-1, подводными автоматами АПС, а также холодным оружием. На церемонии присвоения имени «Юнармейцу» четыре года назад присутствовали главком ВМФ адмирал Королев и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. А теперь, получается, гордость флота, которая должна охранять Россию, охраняет вместо этого Светлану Кривоногих? Без санкции сверху такое было бы невозможно. Зато какой прекрасный эскорт! И, главное, теперь понятно, почему у нас такой раздутый военный бюджет.

Фото: соцсети

Фото: mil.ru

Короче, как в той советской байке: я не знаю, кто именно отец ребенка Кривоногих, но охраняет ее сам Верховный Главком.