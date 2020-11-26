Песков назвал расследование о внебрачной дочери Путина "провокационной желтизной"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование издания «Проект» о предполагаемой третьей дочери Владимира Путина, которую ему могла родить в 2003 году предполагаемая любовница Светлана Кривоногих, — это «малоубедительный, эпистолярный жанр», не заслуживающий его комментариев. Однако опровергать эту информацию не стал. Навальный назвал расследование «текстом года».

«Я сам материал действительно посмотрел. Но, скажем так, он малоубедительный. Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр. Я склонен наверное относить это к таким материалам, такая, знаете, провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал не тянет (...) И ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев», — пояснил Песков радиостанции «Маяк».

Напомним, что издание проект рассказало, о «феноменальной» внешней схожести дочери миллиардерши Светланы Кривоногих (состояние оценивается в 7,7 миллиарда рублей) с отчеством «Владимировна». «Проект» привел доказательства, что как минимум один раз Кривоногих и Путин летали на соседних местах в самолете.

Накануне Песков заявил, что расследование не читал, а о том, что у Путина есть третья дочь ничего не знает. Также он сказал, что никогда не слышал о Светлане Кривоногих. Отметим, что в сегодняшнем комментарии Песков также не опроверг, а только оценил сам уровень расследования.

Впрочем, материал «Проекта» заслужил хвалебные отзывы со стороны оппозиции. Политик Алексей Навальный, который также известен своей расследовательской деятельностью, назвал его «текстом года»: «"Проект" нашел любовницу Путина и его дочь. Их, конечно же, заливают деньгами Ролдугин и банк "Россия". Круто», — написал главный критик Кремля.

С ним солидарны и его соратники по Фонду борьбы с коррупцией Леонид Волков и Георгий Албуров, занимающийся в ФБК непосредственно расследованиями: «Этот материал "Проекта" пока явно тянет на главное расследование года», — уверен Волков. «Великое расследование про Путина», — добавляет Албуров.

Сам глава государства расследование о своей возможной третьей дочери пока никак не прокомментировал. Ссылаясь на безопасность, он также на протяжение многих лет отказывается признавать и двух своих предполагаемых дочерей Катерину Тихонову и Марии Воронцовой.