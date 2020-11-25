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Даже Песков не знал о третьей дочери Путина и его предполагаемой экс-любовнице

Политика
14:30, 25 ноября 2020

Даже Песков не знал о третьей дочери Путина и его предполагаемой экс-любовнице
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналисту Bloomberg расследование издания «Проект» о предполагаемой бывшей любовнице Владимира Путина и его возможной внебрачной дочери. Оказалось, что он был не в курсе этой ситуации и никогда раньше не слышал фамилию миллиардерши.

«Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Меня действительно спрашивали об этой фамилии. Я никогда об этом ничего не слышал и ничего не знаю», — приводит его слова «Медуза» в своем Telegram-канале.

Песков также подчеркнул, что само расследование до сих пор не изучил.

Напомним, что, по данным издания «Проект», некая Светлана Кривоногих познакомилась в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным ещё в 90-х годах прошлого века. Тогда она была студенткой и даже подрабатывала уборщицей, но затем стала успешно заниматься бизнесом, в 2003 году родила дочь с отчеством «Владимировна», которая «феноменально» похожа на президента. Сейчас её состояние оценивают в 7,4 миллиарда рублей, которые, как считает издание, были получены за счет протекции главы государства и его друзей.

Теги: #Путин #Тайны Кремля #Песков #дочь Путина

Рубрика: Политика

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