"Лежит, не видит, не слышит": пожилая мать Сергея Скрипаля осталась без помощи сына

Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ, впервые рассказала о тяжелом состоянии его 93-летней матери.

В конце ноября Юлия Скрипаль впервые за два года позвонила сестре Виктории в Россию. По словам Виктории, Юлия набрала ее номер по просьбе отца, чтобы узнать последние новости о здоровье 93-летней мамы Сергея Скрипаля (после событий в Солсбери Виктория взяла уход за Еленой Яковлевной на себя. – Прим. Sobesednik.ru)

В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru Виктория Скрипаль сообщила подробности о состоянии здоровья мамы Сергея Скрипаля (и бабушки Юлии Скрипаль), о которых не говорила даже сестре.

– Это правда, что Елена Яковлевна, мама Сергея Викторовича, просила сына ни в коем случае не возвращаться в Россию?

– Да. Елена Яковлевна попросила об этом, когда Сергей только прилетел в Англию и от него раздался первый звонок, что «мама, всё, я на свободе, вот я со всей своей семьей». Тогда была жива еще его жена, был жив сын. Семья воссоединилась, он был такой счастливый. Что все вроде бы закончилось, жизнь потихоньку налаживается…

Елена Яковлевна сказала Сергею: «Пожалуйста, только не возвращайся!» Он говорит: «Нет, нет, нет». Правда, Сергей сначала подумал, что мама его не узнала. Она узнала, но в силу своего возраста, услышав его голос, который она долгое время не слышала, естественно, она расплакалась, не смогла сдержать слез и внятно ему ответить.

Мама просто плакала и повторяла: «Сынок! Сынок! Сынок!» А сейчас, когда Юля позвонила, мы передали бабушке, что у Юлии с Сергеем все хорошо. И она опять просидела полдня проплакала.

– В каком состоянии мама Сергея Скрипаля?

– Состояние мамы Сергея нормальное, согласно возрасту. Лежит, не встает, не ходит.

У нее сахарный диабет, на один глаз уже не видит полностью, на другой – частично. Она плохо слышит, с ней надо разговаривать очень громко. Лежачий пациент она у нас, – пояснила Sobesednik.ru Виктория Скрипаль.

Вовремя пьет таблетки, которые ей положены. Ходить не может не потому, что не может, а просто не желает. Лежит в памперсах, покупаем их ей за свой счет. Ну, за ее пенсию, если хотите. Вся ее пенсия уходит чисто на нее. Мы на себя ничего не тратим, если есть какие-то в этом подозрения.

– У нас нет подозрений!

– Ну, так у господина Навального были большие подозрения, что я получаю большие деньги, на себя их трачу.

– Это вы про пенсию?

– Да, я хожу получаю пенсию Елены Яковлевны, потому что она не в состоянии ходить.