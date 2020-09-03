Виктория Скрипаль: Я уверена, что Навального отравили именно "Новичком"

Болезнь Алексея Навального стала очередным раздражителем в отношениях России и Запада. Токсикологи бундесвера исследовали анализы Навального и пришли к выводу, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Это напомнило ситуацию со Скрипалями, когда Россию обвинили в отравлении еще до начала расследования.

Данную параллель в интервью Sobesednik.ru отметила и племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля – Виктория Скрипаль.

Виктория Скрипаль // Фото: скриншот с YouTube

– Между отравлением моих родственников и болезнью Алексея Навального есть очевидная, совершенно прямая связь, – заявила нам Виктория Скрипаль. – Его просто убрали.

– Вы уверены в отравлении Навального «Новичком»?

– На 90%. Когда сказали, что Навальный отравлен, я самая первая написала пост «Здравствуй, "Новичок", следующий товарищ!»

– Почему же тогда никто из тех, кто был рядом с Навальным в самолете, в омской больнице, не пострадал от «Новичка»?

– Это можно было сделать тактильно. Я в перчатках, вы – нет. Я подошла, просто за руку тронула вас, и этот яд действует спустя время.

Русских даже «Новичок» не берет как следует, – считает Скрипаль. – Это яд класса «А». Попасть он может любыми способами: через кожу, вспрыснули, через крем...

Сценарий повторяется. Скорее всего, думаю, было все то же самое, что и со Скрипалями – был контакт. Не через чай, который считался первоначальной версией, а именно через тактильное прикосновение... или салфетку ему подложили. Алексей хоть и немножко, но выпивал, соответственно спиртное немного ослабило реакцию отравления.

– Как вы считаете, когда Алексей Навальный может выйти из комы?

– Я понимаю, что раньше, чем через год, мы Алексея не увидим и не услышим. Сергей Викторович Скрипаль в первый раз на связь вышел в апреле 2019-го. А отравили их в 2018 году. Понимаете, практически год прошел, прежде чем он смог с нами выйти на связь!

– Связь с родственниками, оставшимися на Западе, сейчас поддерживаете?

– Нет. В последний раз Сергей Викторович мне звонил год назад. Говорил, что они находятся под наблюдением врачей и проходят медикаментозное лечение ежемесячно. Что они не так переживают даже за свой сахарный диабет, как за последствия от воздействия «Новичка».

Сергей Викторович тогда дал мне прямо понять, что больше они звонить не будут, поскольку мы сами по себе, и вы сами. То, что они находятся на секретной базе «Портон-Даун», я в этом не сомневаюсь. Слишком большие деньги давали за интервью с ними. Если бы они куда-то переехали, их бы нашли и все равно бы проинтервьюировали.

– У Скрипалей, которые якобы отравились «Новичком», была совершенно иная реакция, чем у Навального – они просто «отрубились» на лавочке…

– Те, кто видел Скрипалей, говорили, что им стало плохо уже в пиццерии. Сергей Викторович стал вести себя неадекватно, потом они уже вышли на улицу и сели на лавочку, Юля там потеряла сознание, а Сергей Викторович находился в состоянии ступора, размахивал руками.

То же самое делал и Алексей Навальный, которому в самолете стало плохо. Ощущение, что человек находится под воздействием алкоголя или наркотиков. Судя по тому, что вижу и о чем говорят, симптоматика с Навальным очень похожая.

– Ангела Меркаль утверждает, что токсикологи бундесвера исследовали анализы Навального и пришли к выводу, что он был отравлен веществом из группы «Новичок»… Как вы отнеслись к столь категоричной позиции канцлера ФРГ?

– Во-первых, меня ничего не удивило в этом выступлении. Но не доверять госпоже Меркель и говорить, что весь Запад лжет в отношении России, – это ничего не сказать. Я, конечно, сторонница развернутого расследования. Уверена, что к Навальному необходимо допустить не только немцев, но и российских специалистов.

Мне искренне жаль Навального, – добавила Виктория Скрипаль. – Последствия для его здоровья могут быть совершенно катастрофическими. От таких сильнейших ядов быстро в чувство не приходят.

Я очень сочувствую жене Алексея и всем его соратникам. Им надо набираться терпения. Знаю, что немецкие клиники одни из лучших, думаю, они помогут. Желаю выздоровления Навальному, но вряд ли ему смогут вернуть идеальную форму.

Анатолий Салунов.