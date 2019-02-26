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Что стало с квартирой, машиной и собакой Юлии Скрипаль

Общество
«Собеседник» №07-2019

До отравлений отец и дочь ни от кого не прятались
До отравлений отец и дочь ни от кого не прятались

Дочь отравленного в Солсбери сотрудника спецслужб перестала платить за московскую квартиру и избавилась от машины. Юлия продолжает поддерживать только собаку, оставленную в зоогостинице.

Кто «зажигает» в московской квартире Скрипалей

Со дня, когда мир узнал об отравлении «Новичком» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, прошел ровно год. Однако где они находятся сейчас и в каком состоянии – загадка. После инцидента бывший агент нигде не засветился. Дочь дала только одно интервью, где сказала, что надеется на возвращение в Россию. Но дальше слов дело не продвинулось.

Чтобы стимулировать поиски, родственники Скрипалей, живущие в Ярославле, – 90-летняя мать Сергея Елена и его племянница Виктория – потребовали у полиции РФ признать жертв «Новичка» пропавшими без вести. Кроме того, они попросили проверить квартиру Юлии. По словам соседей, туда кто-то приходит: за стенкой слышали звуки, бывало, что в окне горел свет.

Мы решили сходить туда раньше полиции и узнать, кто же сейчас «зажигает» в квартире дочери Скрипаля.

Копится долг

Двушку на 16-м этаже высотки, которая досталась отцу во время работы в КГБ, дочь продала еще три года назад, взяв куда менее престижный вариант – квартиру на первом этаже в старом доме, намного дальше от метро «Славянский бульвар». Выручка от сделки в пару миллионов явно пригодилась на бытовые нужды – примерно тогда же, в 2015 году, Юлия стала владелицей автомобиля Ford Kuga.

То, что пришлось пойти на ухудшение жилищных условий, заметно уже на подходе к хрущевскому дому на Давыдковской улице. В подъезде – старые глухие двери, некоторые без глазка. 

– Сейчас там никого нет, я уже давно их не видела, – говорит соседка из квартиры напротив. – Нет, ничего передавать не буду, мы особо и не общались. 

В квартире Юлии пусто, звонок не работает

Что квартира давно простаивает без хозяев, видно и так. Среди всех почтовых ящиков, висящих в подъезде, только один не заперт. Как раз тот, который относится к квартире Скрипалей. Из-за кипы рекламы, газет и платежных документов, которые скопились там за долгое время, дверца не прикрывается. Внутри – уведомление о задолженности и угроза судом от коммунальщиков. 

К 22 ноября 2018 года у Юлии скопился долг в размере 34 тыс. (последняя оплата поступила 19.02.2018, за две недели до отравления). Из более свежих квитанций видно, что уже 23 ноября эту сумму кто-то погасил. Однако этот платеж так и остался единственным. После этого квартирой никто не занимался, и к февралю, вместе с макулатурой в ящике, скопился новый долг в 16 тысяч.

Продали машину

– Мы надеемся, что Юля вернется, именно поэтому мы хотим сохранить для нее эту квартиру, – рассказывает нам Виктория Скрипаль. – Кто оплатил долг в ноябре, я не знаю, точно не мы. Будут ли они платить дальше – нет гарантий. Если сейчас там опять накопится долг, то через год любая из жилищных организаций выйдет в суд за неуплату и в результате отберет эту квартиру в муниципальное пользование.

– Вы подозреваете кого-то конкретного?

– Молодой человек Юлии, когда все случилось, свои ключи сразу же отдал бригадиру команды, которая занималась ремонтом. Но и у бригадира ключи отобрали. Сейчас они есть только у Юлиной подруги – Гульнары, а как она распоряжается этой квартирой, я не знаю. Гульнару я в глаза не видела. Когда я приезжала к Юле, эта Гульнара даже не посчитала нужным выйти и поздороваться. Девушка очень непростая, ни дня нигде не работала, живет за счет мужчин. В июле она поехала в Англию, встречалась с Юлией, взяла деньги, на которые потом ездила смотреть чемпионат мира по футболу. С нами она не общается и боится СМИ, недавно поменяла телефон. Юля общается только с ней.

Племянница Скрипаля не доверяет подруге Юлии

– А с вами?

– Юля не отвечает ни на звонки, ни на СМС. Ей было сказано, видимо, Гульнарой, что я якобы претендую на ее жилье. Я пыталась ее переубедить.

Если таинственная болельщица Гульнара и использует квартиру, то явно не для себя. Судя по показателям расхода воды, кран за последние три месяца в квартире никто не открывал. 

– Мы не знаем, что с машиной Юлии. До последнего времени она стояла возле подъезда квартиры, которую они снимали вместе с молодым человеком в период ремонта, – объяснила Виктория Скрипаль. 

Зато мы знаем. Летом автомобиль сфотографировали английские журналисты из газеты Daily Mail, которые приехали искать «русский след». На фото виден госномер, с помощью специальной автомобильной базы удалось установить, что три недели назад – 6 февраля – авто Скрипаль сменило владельца. Новая постановка на учет со сменой номера была произведена в подмосковных Люберцах – в десятках километров от дома Юлии Скрипаль. Кстати, новый владелец (не Гульнара) уже успел получить штраф  500 рублей за «нарушение разметки или знака» через пять дней после покупки.

У Нуара продолжается собачья жизнь

– За собаку, которая находится в приюте Подольска, все это время тоже платили. Кто – не знаю, оплата поступала по безналичному расчету, – говорит Виктория.

Перестать платить за черную дворнягу по кличке Нуар, которую пригрела Юлия в свое время, не так-то просто. Во-первых – жалко. Во-вторых, порядок действий в кинологическом центре «Хорс», где проживает пес, в этом случае прописан, кажется, не очень тщательно.

– Мы не приют. Если перестанут платить, будем пытаться связаться с владельцем. Если не получится – привезем собаку по месту прописки, – объясняет дежурный в зоогостинице. – В крайнем случае привяжем к двери и уедем. В приют собаку мы сами не пристраиваем, для этого нужны ряд процедур и оплата. 

Возможно, и Нуару, и его хозяйке придется провести вне дома всю оставшуюся жизнь.

цифра

Всего за год владение имуществом в России обошлось Юлии Скрипаль в 274.000 рублей:

219.000 – содержание собаки (600 рублей в сутки)

50.000 – коммунальные платежи 

5000 – транспортный налог

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2019 под заголовком «Юлия Скрипаль обрывает связи с Россией».

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иллюстративное фото // Вадим Некрасов / Global Look Press

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