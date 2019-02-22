Машину Юлии Скрипаль продали в Люберцах

Весь год, что идет расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, ее Ford Kuga был припаркован возле дома, в котором Скрипаль снимала квартиру вместе с молодым человеком. Но теперь найти ее непросто.

Летом эту машину сфотографировали даже корреспонденты из британского Daily Mail, которые приехали в Москву искать «российский след».

Поиск по госномеру показал, что всего лишь две недели назад — 6 февраля — у машины сменился владелец.

Новая постановка на учет была произведена в подмосковных Люберцах — в десятках километров от дома Юлии Скрипаль. Кстати, новый хозяин уже успел получить штраф в 500 рублей за «нарушение разметки или знака» через пять дней после покупки.

Ориентировочная цена на вторичном рынке за такую модель 2015 года — 1 миллион рублей. Судя по всему, на этой машине девушка все равно ездила нечасто — пробег за четыре года составил всего 26 тысяч километров. Причем ездила она тоже не всегда аккуратно: в ДТП не попадала, но серьезно повредила переднюю правую дверь — ремонт обошелся в 44 тысячи рублей.

Напомним, на днях мать Сергея Скрипаля Елена и его племянница Виктория потребовали полицию проверить квартиру Юлии на Давыдковской улице. По их данным, там кто-то появляется — иногда в окнах горит свет.

Мы проверили и это. Подробнее о том, что происходит с имуществом Скрипалей в России, читайте в газете «Собеседник» №7-2019 (в продаже с 26 февраля) и скоро на Sobesednik.ru.