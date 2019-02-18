Племянница Сергея Скрипаля заявила о его смерти и кремации

Племянница Сергея Скрипаля выразила уверенность в том, что ее дядя скончался в Великобритании.

Ранее Sobesednik.ru писал со ссылкой на The Sunday Times, что у экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля возникли проблемы со здоровьем. По данным издания, россиянин вряд ли сможет окончательно восстановиться после отравления в марте прошлого года.

Виктория Скрипаль заявила ФАН, что ее дяди уже нет в живых. На такую мысль ее навели и новость о его плохом самочувствии, и то обстоятельство, что английские правоохранительные органы скрывают информацию о бывшем агенте ГРУ и его дочери Юлии.

«Нам не показывают Скрипалей – ни здоровых, ни больных. Через две недели будет годовщина произошедшего. Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть. А Юля по логике жанра изъявит желание кремировать папу. Ей выдадут урну, и она ее захоронит рядом с мамой и братом. Все. Только он уже давно кремирован и стоит в урне», – сказала Виктория Скрипаль.

По словам женщины, она не общалась с Сергеем и Юлией больше полугода.

Напомним, экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери. По данным британской стороны, их отравили ядом «Новичок», который разрабатывали на территории СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в организации этого покушения.

Скрипаль работал в разведке до 1999 года. В 2004 году ему дали 13 лет тюрьмы за государственную измену. В 2010 году он получил убежище в Великобритании, после того как его обменяли за рубеж на российских агентов, пойманных в США.

Отметим, что Виктория Скрипаль, которая до инцидента в Солсбери редко виделась с дядей и двоюродной сестрой, стала часто общаться с журналистами после попытки отравить экс-агента ГРУ. Она с самого начала отстаивала ту точку зрения, что Москва не имеет отношения к попытке убийства Скрипалей.