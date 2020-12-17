Песков: Путин признал, что ФСБ ведет слежку за Навальным. К нему "много вопросов"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после пресс-конференции Владимира Путина объяснил журналисту «Дождя» Антону Желнову значение слов главы государства о расследовании журналистов про отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Представитель Кремля также заявил, что у власти есть «вопросы» касательного различных высказываний г-на Навального.

Sobesednik.ru приводит полный диалог между пресс-секретарем и журналистом.

«Дождь»: Путин ничего не сказал, всё-таки, там было установлено, что за ним [Навальным] велась слежка восемью оперативными сотрудниками ФСБ, которые ещё и имели медицинское образование. Всё-таки нужна ли проверка какая-то, чтобы проверили, кто эти люди, почему, собственно, идет слежка за Навальным?

Песков: Помните, я уже говорил, что я собственно про «пациента» [Навального] больше не хочу давать комментариев — не буду. Это первое. А президент же сказал причину, почему за ним [за Навальным] присматривают: а) прошу прощения, растущие «уши» специальных служб…

«Дождь»: Других стран?

Песков: … Ну конечно, конечно. И мы тоже неоднократно говорили — вызывают много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти.

«Дождь»: Почему же они его [Навального] не уберегли от отравления, наши спецслужбы?

Песков: Это не ко мне.

После этого Песков отвернулся и начал спрашивать у других журналистов, есть ли другие вопросы.