"Путин все признал": Навальный оценил ответы президента на его расследование

Оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что комментарии президента России Владимира Путина можно считать полным признанием фактов из расследования журналистов о его отравлении сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) боевым ядом «Новичок». Оппозиционер уверен, что отрицать подобные доказательства было невозможно.

«Путин всё признал. В своём стиле (цру-цру), но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили. Потому что "Если хотели бы отравить, то получилось бы"»,

— написал Навальный в своем Twitter.

«Посмотрел ещё раз. Потрясающая логика. "ЦРУ отслеживает телефоны сотрудников ФСБ и поэтому ФСБ следило за Навальным"», — добавляет он.

Ранее политик отмечал, что не сразу сумел прокомментировать заявления главы государства, потому что находился на допросе немецких следователей, выполняющих просьбу российских коллег. Он пояснил, что Прокуратура Германии допрашивала его на основании запроса от Российской Федерации.