"Мы белые и пушистые": Путин ответил британскому журналисту на вопрос о Навальном и Крыме

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил журналисту службы «Би-Би-Си» на вопросы о внешней политике, в том числе об отравлении «известного блогера» Алексея Навального.

«Мы предложили, чтобы наши специалисты выехали на место: и в Германию, и в Швецию, и во Францию. И вместе с коллегами разбирались на месте, или мы вас просим приехать к нам, привезти биологический материал и хотя бы дать официальное заключение. Стивен, может вы можете нам объяснить, почему, несмотря на многочисленные запросы от прокуратуры Российской Федерации, до сих пор даже официального заключения не дают?» — спросил Путин британского журналиста.

Отвечая на вопрос об аннексии Крыма, президент России сослался на проведенный референдум и упрекнул представителя иностранного государства в том, что на Западе при этом спокойно восприняли решение парламента в Косово.

Журналист в вопросе описал политическую позицию властей России в международной политике словосочетанием «белые и пушистые», имея в виду, что страна обвиняет в проблемах другие страны.

«По сравнению с вами — да. Так и есть. Мы — белые и пушистые. Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения, что НАТО не будет развиваться на Восток, но вы не выполнили своих обещаний», — сказал президент РФ, пояснив, что военные структуры НАТО поступательно приближаются в российским границам.

«Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы — придурки. Почему вы считаете, что мы не можем каких-то элементарных вещей проанализировать?» — заявил президент, завершив свой ответ цитатой кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно».